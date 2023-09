পুলিশের পৃথক অভিযানে মদ ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ৫।

রহিদুল ইসলাম, রাজশাহী Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রাজশাহী মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে মদ ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার বিকেল থেকে রাত ভর এর অভিযান চালায় ডিবি ও থানা পুলিশ। এরমধ্যে মহানগর ডিবি পুলিশশের অভিযানে ২৯ লিটার দেশী মদ এবং ১ বোতল কেরু মদসহ ৪ ব্যক্তিকে ও কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ ৩শ’ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন পবা থানার নওহাটা হালদার পাড়ার শ্রী বিশ্বনাথ হালদারের ছেলে শ্রী দিলিপ কুমার হালদার (৪৮), একই থানার শ্রীপুরের মো: কাজেম সরকারের ছেলে মো: হাসেম আলী (৩৮), নওহাটা বাজারের মৃত আলহাজ্ব কাজীম উদ্দিনের ছেলে মো: কামরুল হাসান (৪৫) এবং শাহ্মখদুম থানার নওদাপাড়ার মৃত ডা: আব্দুর রহমানের ছেলে মো: আতাউর রহমান (৪৫)। রাজশাহী মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত আসামি হলেন রাকিব আলী (২৩)। তিনি রাজশাহী মহানগরীর দামকুড়া থানার চর মাজারদিয়া পূর্বপাড়ার মো: আসলাম উদ্দিনের ছেলে। রাজশাহী মহানগর পুলিশের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৬ টার দিকে রাজশাহী মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার আরজিনা খাতুনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পুলিশ পরিদর্শক মীর্জা আব্দুস ছালামের নেতৃত্বে এসআই নাদীম উদ্দিন ও তার দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে পবা থানার নওহাটা হালদার পাড়া হতে মদ সেবন করা অবস্থায় হাসেম আলী, কামরুল হাসান ও মো: আতাউর রহমানকে গ্রেফতার করে এবং আসামি শ্রী দিলিপ কুমার হালদারকে ২৯ লিটার দেশী মদ ও ১ বোতল কেরু মদসহ গ্রেফতার করে। অপর দিকে একইদিন রাত সরে ১১ টায় নগর পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (কাশিয়াডাঙ্গা) বিভূতি ভূষন বানার্জী’র সার্বিক তত্ত্বাবধানে সহকারী পুলিশ কমিশনার শ্যামলী রানী বর্মনের নেতৃত্বে কাশিয়াডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মনিরুজ্জামান, এসআই ইমরান হোসেন ও তার টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে কশিয়াডাঙ্গা থানার সায়েরগাছা এলাকা হতে আসামি রাকিব আলী ৩০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেসহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আরএমপি’র পবা থানা ও কাশিয়াডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

