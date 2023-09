রবিউল আউয়ালের স্বাগত জানিয়ে র‌্যালী।

চট্টগ্রাম জেলা প্রতিনিধিঃ সাহেদ হাসান তালুকদার Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৮ Time View

পবিত্র মাহে রবিউল আউয়ালকে স্বাগত জানিয়ে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলা উত্তর শাখার ব্যবস্থাপনায় ১৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় রাউজান গহিরা কামিল মাদ্রাসা হতে পায়ে হেটে বিশাল স্বাগত র‌্যালী বের করা হয়। র‌্যালীটি রাউজান রাঙ্গামাটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জলিল নগরস্থ আবসার মার্কেট খানকায় এসে সমাপ্তি হয়। এতে হাজার হাজার আশেকে রাসূলের মূখে নাত-দুরুদে মোস্তফা ও তাকবীরের ধ্বনিতে মুখরিত হয় পুরো রাউজান। র‌্যালী পরবর্তী আলোচনা সভায় সংগঠনের সভাপতি বি.এম জসিম উদ্দিন হিরুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু তাহেরের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাউজান পৌরসভার মাননীয় মেয়র জমির উদ্দিন পারভেজ, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন র‌্যালী বাস্তবায়ন পরিষদের আহবায়ক মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম উত্তর জেলার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ্ব আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন চৌধুরী, আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, আলহাজ্ব সৈয়্যদ কোম্পানী, আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী, মুহাম্মদ সৈয়্যদ মিয়া, আবদুল্লাহ আল মতিন, আলহাজ্ব জানে আলম শরীফ, ফখরুদ্দিন মোজাম্মেল, কে.এম ওমর ফারুক, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন মুন্সি, রফিকুল ইসলাম রেজভী, আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম সিদ্দিকী, আবদুল্লাহ আল মামুন, মাওলানা মুহাম্মদ নোমান, মাওলানা নেজাম তৈয়্যবী, মাওলানা মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ নুরুল আমিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন মোস্তফা, এরফান উদ্দিন চৌধুরী মারুফ, মুহাম্মদ শাহেদুল আলম, মঈনুদ্দিন জামাল চিশতী, মাষ্টার মুহাম্মদ আলী, মাসুদ পারভেজ, মুহাম্মদ আবদুর রহিম, নুরুল বখতেয়ার, জাফর সওদাগর, আবদুল্লাহ মেম্বার, হাফেজ ফরিদুল আলম, মুহাম্মদ এনামুল কবির চৌধুরী, মুহাম্মদ আবু সৈয়্যদ, কাজী মুহাম্মদ মাশুকুল ইসলাম, মাওলানা জানে আলম, এডভোকেট শাহেদুল্লাহ জনি, এমরান হোসেন মাসুম, মুহাম্মদ ওসমান গণি, মুহাম্মদ শাহেদ তালুকদার, মুহাম্মদ শামসু, জাহাঙ্গীর আলম মুন্সি, শাহ আলম বাদশা মেম্বার, মাওলানা জসিম, মাওলানা শওকত হোসাইন, মুহাম্মদ শাহ আলম, মাস্টার জামাল, ইলিয়াস তাহেরী, হাজী শফি, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আবু সৈয়্যদ, মুহাম্মদ এসকান্দর, নুরুল ইসলাম তালুকদার, মুহাম্মদ আবু বকর, নাহিম উদ্দিন খোকন, মুহাম্মদ এমরান প্রমুখ।

