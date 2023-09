শ্রীপুর ওয়াপদা এলাকা হতে ১৩২ টি ৫০০ রুপি মূল্যের ভারতীয় কাগজীয় নোট ও ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার এবং ৩ আটক জন।

শ্রীপুর ওয়াপদা এলাকা হতে ১৩২ টি ৫০০ রুপি মূল্যের ভারতীয় কাগজীয় নোট ও ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার এবং ৩ আটক জন।

Reporter Name Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৮ Time View

মাগুরা জেলার পুলিশের বিশেষ এক অভিযানে শ্রীপুরের ওয়াপদা এলাকায় পৃথক দুটি অভিযান হতে ১৩২ টি ৫০০ রুপি মূল্যের ভারতীয় কাগজীয় নোট ও ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার এবং ১ জনকে আটক করেছেন পুলিশ । জেলা পুলিশ সুপার মহোদয় এর নির্দেশনার শ্রীপুর থানার পুলিশের এসআই নিয়াজ এবং ইন্দ্রজিৎ রায় এর নেতৃত্বে একটি টিম কর্তৃক ১৫/০৯/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুমানিক রাত ১০:৪৫ ঘটিকার সময় শ্রীপুর থানাধীন মাঝাইল মান্দারতলা গ্রামস্থ ওয়াপদা এলাকায় চেকপোস্টসহো বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। অভিজানের সময়

১) মোঃ শিমুল মোল্যা (২৮), পিতা-মোঃ সরোয়ার মোল্যা, মাতা-আঙ্গুরী বেগম ,স্থায়ী: গ্রাম- ঘোপ (হোল্ডি নং-৯, ঘোপ সেন্ট্রাল রোড),থানা- কোতয়ালী, জেলা–যশোর কে ১০০ (একশত) গ্রাম গাঁজা সহো গ্রেফতার করেন। এ সংক্রান্তে শ্রীপুর থানায় মাদক মামলা রুজু করা হয়। এছাড়াও এসআই নিয়াজ ও ইন্দ্রজিৎ রায় এর নেতৃত্বে একই টিম ১৫/০৯/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমানিক রাত ০১:০৫ ঘটিকার সময় ওয়াপদা বাজার এলাকা হতে ১৩২টি ৫০০ রুপি মূল্যের ভারতীয় কাগজীয় নোট সহো

২) মোঃ শাহ জালাল (২৪), পিতা-মোঃ বুদা মাতবর,

৩) মোঃ শামিম ওসমান(২০), পিতা-মোঃ স্বপন ব্যাপারী, উভয়ের সাং- মিজিকান্দি, থানা – মুন্সিগঞ্জ, উভয়, জেলা-মুন্সিগঞ্জকে গ্রেফতার করা হয়।

এ সংক্রান্তে শ্রীপুর থানায় একটি মামলা নং ০৬ তারিখ ১৬/০৯/২৩ ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন এর ২৫ (বি)(১) রুজু করা হয়।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category