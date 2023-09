সাবেক ভিপি লিটন কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবলীগে আলোচনার শীর্ষে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম, হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

খুব শীগ্রই ঘোষনা করা হবে কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী যুবলীগের কমিটি। দীর্ঘদিন ধরে কমিটি না থাকায় অনেকটা জিমিয়ে থাকা নেতৃত্বের মাঝে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। নতুন নেতৃত্বের আশায় অনেকেই জোর লবিং করতে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ধরনা দিচ্ছে পদ পদবীর আশায়। ইতিমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী তাদের একাধিক আবেদন পত্র জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে। তাদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক পদে আলোচনার শীর্ষে রয়েছে হোমনা ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভিপি জসিম উদ্দিন লিটন। সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, জসিম উদ্দিন লিটন ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। তার ভাই কুমিল্লা উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও হোমনা উপজেলা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম সিদ্দিকুর রহমান আবুল, আরেক ভাই হোমনা উপজেলা আওয়ামীলীগের সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত সাবেক চেয়ারম্যান নাজিরুল হক ভূইয়া। জসিম উদ্দিন লিটন, হোমনা ডিগ্রি কলেজের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, নির্বাচিত এজিএস, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য, উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক ও নির্বাচিত হোমনা ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভিপি। তিনি হোমনা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও উত্তর জেলা আওয়ামী যুবলীগের ২০১১-১৬ সদস্য ছিলেন। রাজনীতি করতে গিয়ে বিএনপি সরকারের আমলে একাধিক মামলা হামলার শিকার হতে হয়েছে। ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে গিয়ে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত হাফ মার্ডার সহ ৩টি মামলার আসামী করা হয় এবং ২০০১-০৬ বিএনপি সরকারের আমলে ৭টি রাজনৈতিক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। ১/১১ এর সরকারের সময় ২টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। যা বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে খারিজ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি রাজীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতায় ও সম্পৃক্ত, তিনি সাপ্তহিক গ্রাম বাংলার খবর পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশ। তিনি হোমনা প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গ সংগঠনের সাথে জাড়িত থেকে মানবিক কাজ করে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে জসিম উদ্দিন লিটন বলেন, আমি ও আমার পরিবার পারিবারিক ভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। রাজনীতি করতে গিয়ে একাধিক মামলা হামলার শিকার হতে হয়েছে, আশাকরি আমার অতীত রাজনীতির কারণে কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী যুবলীগের কমিটিতে আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করবে। আমি সাধারণ সম্পাদক হতে পারলে কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী যুবলীগে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলব। এজন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

