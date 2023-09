হোমনায় সেলিমা আহমেদ এমপি ফুটবল টুর্ণামেন্টের শুভ উদ্ভোধন।

হোমনায় সেলিমা আহমেদ এমপি ফুটবল টুর্ণামেন্টের শুভ উদ্ভোধন।

মোঃ তারিকুল ইসলাম, হোমনা প্রতিনিধি Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২১ Time View

কুমিল্লার হোমনায় ১৬ সেপ্টেম্বর হোমনা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অত্যন্ত ঝমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে সেলিমা আহমেদ এমপি লাখ টাকার টুর্ণামেন্টটি শুভ উদ্ভোধন হয়। টুর্ণামেন্টের প্রধান অঅতিথি সেলিমা আহমেদ এমপি, কুমিল্লা-০২ (হোমনা-তিতাস)। শুভ উদ্ভোধন ঘোষনা করেন। তিনি অনলাইনে ভিডিও কলের মাধ্যমে উদ্ভোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং টুর্ণামেন্টের শুভ উদ্ভোধন ঘোষনা করেন। জনাব সৈয়দ মোঃ মেহেদী হাসান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, হোমনা উপজেলা আওয়ামীলীগ এর সঞ্চালনায় এমপির সাথে উক্ত খেলার শুভ উদ্ভোধন ঘোষনা করেন ক্ষেমালিকা চাকমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার। এ্যাড. মোঃ নজরুল ইসলাম, মেয়র হোমনা পৌরসভার সভাপতিত্বে উক্ত উদ্ভোধনী খেলায় উপস্থিত ছিলেন, মহসিন সরকার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, মোঃ জয়নাল আবেদীন, অফিসার ইনচার্জ, হোমনা থানা, ইউনিয়ন চেয়াম্যানসহ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। উদ্ভোধনী খেলায় ভাষানিয়া বন্ধুমহল ফুটবল একাডেমিকে ট্রাইব্রেকারে হারিয়েছে আলীপুর একাদশ। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে আলীপুর একাদশ এগিয়েছিল পরে দ্বিতীয়ার্ধে শেষ মূহূর্তে ভাষানিয়া গোল করে খেলায় ১-১ সমতায় আনায় খেলা গড়ায় ট্রাইব্রেকারে।

এর আগে উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে নিত্য পরিবেশন করেন খাদিজা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ঝাক নৃত্যশিল্পী বৃন্দ। পরে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উক্ত উদ্ভোধনী খেলাটির শুভ সূচনা হয়। উক্ত খেলায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ আব্দুল হক সরকার, হোমনা প্রেসক্লাব, মোঃ কামাল হোসেন, হোমনা থানা প্রেসক্লাব, মোঃ মুর্শিদ আলম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, হোমনা উপজেলা প্রেসক্লাব, সাংবাদিক মোঃ তারিকুল ইসলাম, হোমনা প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্টট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিক বৃন্দ। ধারাবর্ণনায় ছিলেন, অত্র অঞ্চলের কথার যাদুকর কথার খেলোয়ার ধারাভাষ্যকার সাংবাদিক কবি দেলোয়ার।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category