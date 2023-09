আ.লীগ সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে:স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মোঃঈমন চরফ্যাশন ভোলা Update Time : রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩৩ Time View

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে বলে উল্লেখ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি। রবিবার দুপুরে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার নবনির্মিত দুলারহাট থানা ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু করে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্যে দিয়ে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে গুম খুনের ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আমাদের বিচার চাওয়ার, বিচার পাওয়ার অধিকার ছিল না। এটা চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। সেই বিচার না পাওয়ার অবস্থা থেকে আজ জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে মুক্ত করেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে বলেই মানুষ যাতে স্বল্প সময়ে বিনা ভোগান্তিতে ন্যায় বিচার পায় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সুধী সমাবেশের পূর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভোলা-৪ আসনের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম অধ্যক্ষ এমএম নজরুল ইসলামের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে যোগদান এবং প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বোরহানউদ্দিন থেকে চরফ্যাশন হাইভোল্টেজ গ্রিড লাইন ও চরফ্যাশনে গ্রিড সাবস্টেশনের কাজ এবং ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে গজারিয়া থেকে আন্জুর হাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্ত করনের কাজ উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও জ্যাকব টাওয়ার, শেখ রাসেল শিশু ও বিনোদন পার্ক, ফ্যাশন স্কয়ার, অত্যাধুনিক খাসমহল জামে মসজিদ ও বাস স্ট্যান্ডসহ বর্তমান সরকারের আমলে চরফ্যাশন উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করেন তিনি। জেলা পুলিশ সুপার মো. মাহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব। সম্মানিত অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ পুলিশ বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মো. জামিল হাসান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ন সচিব মোহাম্মদ হোসেন, জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান। এছাড়াও উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, পৌর মেয়র মো. মোরশেদসহ আওয়ামী লীগের দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মনির আহমেদ শুভ্র।

