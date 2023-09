কুষ্টিয়ার সর্ববৃহৎ বেসরকারি পলিটেকনিক গুরুকুলের ৫ দিনব্যাপী ভর্তি মেলা

কুষ্টিয়ার সর্ববৃহৎ বেসরকারি পলিটেকনিক গুরুকুলের ৫ দিনব্যাপী ভর্তি মেলা

নিজেস্প্রবতিবেদক :- ভর্তি ফিতে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়ে ২৩-২৪ সেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন- ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে গুরুকুলে ভর্তি মেলা শুরু হয়েছে। কুষ্টিয়ার ক্যাম্পাসে ৫ দিনব্যাপী মেলা চলবে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মেলায় স্পট অ্যাডমিশন নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়া গুরুকুলের সকল শিক্ষার্থীর জন্য থাকছে ৩২,০০০ টাকা বৃত্তি। আজ রবিবার কুষ্টিয়ার কালিশংকরপুরে জেহের আলী বিশ্বাস লেনের নিজ ক্যাম্পাসে মেলা উদ্বোধন করেন আজগর আলী ….প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক তানভীর মেহেদী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং , টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ,ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,

ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্তারিত জানতে এডমিশন অফিস অথবা সরাসরি 01701-229621-02 নম্বরে কল করুন। এ ছাড়াও গুরুকুলে ওয়েবসাইট www.gurukul.edu.bd থেকে এ বিষয়ে সব তথ্য জানা যাবে।

