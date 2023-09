নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখতে বরিশালে অভিযান, জরিমানা।

নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখতে বরিশালে অভিযান, জরিমানা।

রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নিত্যপণ্যের মূল্য বিশেষ করে আলু, পিঁয়াজ ও ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বরিশালে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালাচ্ছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। গতকাল শনিবার অভিযানে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নিত্যপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখার ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবে বিভাগীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত নগরীর আলুপট্টি, পোর্ট রোড ও বাজার রোড এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় আলু পট্টিতে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা এবং আলু ক্রয়ের মেমো প্রদর্শন না করায় ৩টি আড়ত থেকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন তারা। পরে পোর্টরোড একটি বেকারিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও খাবার রং মেশানোর দায়ে ১০ হাজার টাকা এবং বাজার রোডে একটি মিষ্টির দোকানে বাসি-পচা খাদ্য সামগ্রী রাখার দায়ে ৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। বিভাগীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক অপূর্ব অধিকারী ও সহকারী পরিচালক ইন্দ্রানী দাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অদিপ্তরের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক অপূর্ব অধিকারী।

