‘‘বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা: বর্তমানের নিরিখে ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণ” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটন বলেছেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কোন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, সেটি হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। সেই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর) মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাজউদ্দীন আহমদ সিনেট ভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপকমিটির উদ্যোগে ‘‘বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা: বর্তমানের নিরিখে ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণ” শীর্ষক আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পর শিক্ষাব্যবস্থা সহ সর্বক্ষেত্রের উন্নয়নে কাজ শুরু করেছিলেন। সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে ড. কুদরাত-এ-খুদা‘কে দিয়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৪ সেই কমিশন রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অজস্র স্কুল ও কলেজে সুদৃশ্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ করে দিয়েছেন। সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব করে দিয়েছেন। শুধু শিক্ষা নয়, দেশের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন করছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে ইনশাল্লাহ। সভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে গবেষণার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা টা সঠিকভাবে করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে।দক্ষ মানবশক্তি তৈরিতে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষাই পারে মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপ-কমিটির সভাপতি ও রাবির সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে সেমিনারে সম্মানিত অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাবির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান-উল-ইসলাম ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য রাবির সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুহম্মদ নুরুল্লাহ। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপা। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

