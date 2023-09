বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ লেহেম্বা ইউনিয়নের ১ ও ৪ নং ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ লেহেম্বা ইউনিয়নের ১ ও ৪ নং ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন।

Reporter Name Update Time : রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২২ Time View

জাতীয় নির্বাচন কে সামনে রেখে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ ৪ নং লেহেম্বা ইউনিয়ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ১ ও ৪ নং ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মোঃ মনিব ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হৃদয় আহমেদ। কমিটি অনুমোদন এর সময় উপস্থিত ছিলেন ও কমিটি অনুমোদনের সুপারিশ প্রদান করেন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার সন্মানিত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ আল-মুকিদ মাহি। কমিটি তে ১ নং ওয়ার্ড এর সভাপতি নির্বাচিত হন মোঃ মুনসেফ আলি ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিহাব আলি। ৪ নং ওয়ার্ড এর সভাপতি নির্বাচিত হন মোঃ লেমন ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাহিদ হাসান। ৪ নং ওয়ার্ডের আংশিক কমিটিঃ-

সভাপতি- মোঃ মুনসেফ আলি, সহ সভাপতি- মোঃ রাশেদ রানা, সাধারণ সম্পাদক- মোঃ সিহাব আলি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোঃ রিফাত হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোঃ সাইমুন ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক- মোঃ সাকিব হাসান, প্রচার সম্পাদক- মোঃ মুরাদ হোসেন, সদস্য- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সদস্য- মোঃ মিলন ইসলাম, সদস্য- মোঃ হৃদয় ইসলাম, সদস্য- মোঃ ওয়াকিয়া আল-ক্বদর। ১ নং ওয়ার্ডের আংশিক কমিটিঃ-

সভাপতি- মোঃ লেমন ইসলাম, সহ সভাপতি- মোঃ ফখরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক- মোঃ নাহিদ ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোঃ সুমন আলী, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ সেলিম ইসলাম, সদস্য- জয়ন্ত রায়, সদস্য- মোঃ সজীব ইসলাম, সদস্য- জীবন, সদস্য- মোঃ হৃদয়। উক্ত ওয়ার্ড কমিটি ঠাকুরগাঁও জেলা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ সহ রানীশংকৈল উপজেলা আওয়ামী লীগ ও লেহেম্বা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন ইউনিয়ন কমিটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category