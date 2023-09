শেরপুরে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালিত।

শেরপুরে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালিত।

আব্দুল্লাহ আল-আমিন, স্টাফ রিপোর্টার Update Time : রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সেবা উন্নতির দক্ষ রূপকার, উন্নয়নে-উদ্ভাবনে স্থানীয় সরকার’ এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে শেরপুরে প্রথমবারের মতো নানা আয়োজনে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্বাবধানে এবং জেলা পরিষদ, সদর উপজেলা পরিষদ, শেরপুর পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ফিতা কেটে-বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন, বর্ণাঢ্য র‌্যালি, আলোচনা সভা ও ৩দিনব্যাপী স্থানীয় সরকার মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বিকেলে জেলা কালেক্টরেট চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডিসি উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল খায়রুম। পরে ডিসি উদ্যান চত্বরের বিজয়মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল খায়রুম। ওইসময় তিনি বলেন, নাগরিক সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (উপসচিব) তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া লিটন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেবুন নাহার শাম্মী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইদুর রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ছামিউল হক, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মোস্তাফিজুর রহমান এবং সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোবারক হোসেন। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহনাজ ফেরদৌসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাব সভাপতি রফিকুল ইসলাম আধার, পাকুড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. হায়দার আলী প্রমুখ। ওইসময় জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, সদর উপজেলার ১৪ ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে অতিথিগণ মেলার স্টলগুলো পরিদর্শন করেন। ৩দিনব্যাপী উক্ত মেলায় ২০টি স্টল বসেছে।

