হোমনায় জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন।

হোমনায় জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন।

মোঃ তারিকুল ইসলাম, হোমনা প্রতিনিধি Update Time : রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৫ Time View

কুমিল্লার হোমনায় ১৭ সেপ্টেম্বর উপজেলা জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলহাজ্ব মোঃ আমির হোসেন ভূইয়া, সাবেক এমপি ও যুগ্ম মহাসচিব, জাতীয় পার্টি আহবায়ক, কুমিল্লা (উঃ) জেলা। এ.টি.এম মঞ্জুরুল ইসলাম শামীম, কেন্দ্রীয় সদস্য ও আহবায়ক, জাতীয় পার্টি হোমনা উপজেলা এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মোঃ ইফতেকার আহসান হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও সদস্য সচিব, কুমিল্লা (উঃ) জাতীয় পার্টি, মেহেদী হাসান, সদস্য সচিব, হোমনা উপজেলাসহ জাতীয় পার্টির পৌর ও ইউনিয়নের অনেক নেতাকর্মী বৃন্দ। জাতীয় পার্টির পক্ষে ভোট চেয়ে তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর রাজনৈতিক পার্টি। বিগত সময়ে জাতীয় পার্টির স্মৃতিচারণ করে তিনি আরো বলেন হোমনা উপজেলায় শুরুটা খুব একটা সহজ ছিলনা, হোমনা-তিতাসের সাবেক এমপি মোঃ আমির হোসেন, এমপি থাকাকালিন হোমনা তিতাসের অনেক উন্নয়মূলক কাজ করেছেন, যা দৃশ্যমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক এমিপ মোঃ আমির হোসেন ভুইয়া আওয়ামীলীগ ও বিএনপি জামাতের করা সমালোচনা করেন। জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থাকলে জনগনের কাজ করে বলে তিনি জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক মোঃ মুর্শেদুল ইসলাম সাজু, সভাপতি, মোঃ আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, মোঃ মুর্শিদ আলম, যুগ্ম-আহবায়ক, হোমনা পজেলা প্রেসক্লাব, মোঃ কামাল হোসেন, সভাপতি হোমনা থানা প্রেসক্লাব, মোঃ সৈয়দ আনোয়ার, মোঃ আয়ুব আলী, মোঃ আবুল কাশেম, আল-আমিন শাহেদ, মোঃ তারিকুল ইসলাম, তপন সরকার, মিশু, আলাউদ্দিন ও রাসেলসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক পত্রিকার সাংবাদিক বৃন্দ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category