কক্সবাজার বাজার চৌফলদন্ডীতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে এক টমটমের মালিকের মৃত্যু হয়।

মোঃ নুরনবী জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২২ Time View

কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডীতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে এক টমটম চালকের মৃত্যু হয়েছে। ইউনিয়নের খোনকারখীল চারা বটতলার আব্দুল হামিদের গ্যারেজে সোমবার সকাল ১২টায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কমর উদ্দিন (২০) একই চীফলন্ডি ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড উত্তর পাড়ার ফোরকান আহমদের পুত্র। নিহত কমর উদ্দিন দ্বিতীয় সন্তান। নিহত চালক বাংলাদেশ গ্রাম পুলিশ বাহিনী কর্মচারী ইউনিয়ন কক্সবাজার জেলা শাখার কার্য্যকরী সভাপতি মোঃ এরশাদের ভাতিজা। মাস দেড়েক আগে তার বিয়ে হয়। সহকর্মী চালকরা তাকে উদ্ধার করে ঈদগাঁও বাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন । পরে তারা লাশ নিহতের নিজ বাড়িতে রেখে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানার এস আই শেখ ফরিদসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় নিহতের পিতা ফোরকান আহমদ ও চাচা মোঃ এরশাদ গ্রাম পুলিশ উপস্থিত ছিলেন।

পরে ময়না তদন্তের জন্য নিহতের লাশ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। নিহতের চাচা মোঃ এরশাদ জানান, সংঘটিত ঘটনায় তারা কোন আইনী আশ্রয় নেবেন না। এটি আল্লাহর ইচ্ছা বলে মন্তব্য করেন তিনি।

যদিও তিনি ঘটনার পরপর নিহতের অপর তিন ভাইকে সাথে নিয়ে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে সংবাদ মাধ্যমের কাছে দাবি করছিলেন।

ওই সময় তিনি সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছিলেন। রাতে এ রিপোর্ট লেখার সময় নিহতের পিতা ফোরকান আহমদ তার পুত্রের লাশ বিনা ময়না তদন্তে দাফনের অনুমতি চেয়ে মডেল থানা কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করছিলেন।

