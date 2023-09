ঝালকাঠিতে দিনের বেলায় যুবককে কুপিয়ে জখম,অভিযুক্ত গ্রেফতার।

ঝালকাঠিতে দিনের বেলায় যুবককে কুপিয়ে জখম,অভিযুক্ত গ্রেফতার।

তাইফুর রহমান,ঝালকাঠি (নলছিটি প্রতিনিধি) Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝালকাঠি ডিসি পার্কে সোলেমান হোসেন শুভ( ২২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর ) সন্ধ্যায় ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীর তীরে ডিসি পার্ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দীন সরকার নিশ্চিত করেছেন। ওসি নাসির উদ্দিন সরকার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভুক্তোভোগী সোলেমান হোসেন শুভ ছত্রকান্দা এলাকার মৃত অহেদ আলী হাওলাদারের ছেলে। শুভর সাথে থাকা বন্ধু আলিফ জানায়, ডিসি পার্কে ঘুরতে এসেছিলাম আমরা। আমি একটি দোকানে গিয়েছিলাম সেই ফাঁকে ১০ থেকে ১২ জন যুবক তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে চলে যায়। আহত যুবকের চাচা আব্দুর রহিম জানান, আমার ভাতিজা তার মাকে নিয়ে ঢাকায় থাকেন। ওর এইচ এস সি পরীক্ষা চলে। বন্ধ পেয়ে গত শুক্রবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। বিকেলে পার্কে ওরে হত্যার জন্য কুপিয়েছে দুবৃত্তরা । তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বরিশাল শেরেই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করে। আমরা এর বিচার চাই।

এ ঘটনার পরে ঝালকাঠি থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত আহমদ কে গ্রেফতার করেছে।

