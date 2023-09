পাইকগাছায় বয়োবৃদ্ধ শুকুর আলীর জামিন দাবীতে প্রতিবেশীর সংবাদ সম্মেলন।

পাইকগাছায় বয়োবৃদ্ধ শুকুর আলীর জামিন দাবীতে প্রতিবেশীর সংবাদ সম্মেলন।

খুলনার পাইকগাছার অতিশয়পর বয়োবৃদ্ধ মোঃ শুকুর আলী সরদার (৮৪) এর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় জেল হাজতে থাকায় তার জামিনের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে তার পরিবার ও প্রতিবেশীরা। ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে প্রেসক্লাব পাইকগাছার কার্যালয়ে প্রতিবেশী ও পরিবারের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শুকুর আলী ছোট বোন রাশিদা খাতুন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গদাইপুর গ্রামের বাসিন্দা শারীরিক ও বাক প্রতিবন্ধী তৃষা মনি (১৬) কে ধর্ষনের দায়ে আমার আপন বড় ভাই মোঃ শুকুর আলী সরদার (৮৪) নামে একটি ধর্ষনের মামলা হয়েছে। উক্ত মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রকৃত ঘটনা হলো, উক্ত মামলার বাদী মোছাঃ আফিয়া খাতুন এবং আসামী মোঃ শুকুর আলী সরদার আপন ভাই বোন। দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাদী তার আপন পুতনি বাক প্রতিবন্ধী তৃষা মনিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এমন জঘন্যমত কাজ করেছে। বাদী মোছাঃ আফিয়া খাতুনের কোন জায়গাজমি নেই। আমি তাকে আমার জমিতে ঘর নির্মান করে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারপর থেকে মোছাঃ আফিয়া খাতুনের আসল চেহারা প্রকাশ পেতে থাকে। সে তার বাড়ীতে দিনে-রাতে জুয়ার আসর, মাদকদ্রব্য সেবন ও বিক্রয় করে থাকে। এছাড়াও সে তার পুতনি অর্থাৎ মামলার ভিকটিমকে দিয়ে দেহ ব্যবসার কাজ করে থাকে। মোছাঃ আফিয়া খাতুনের নাতি মোঃ হোসাইন কে দিয়ে এসব অসামাজিক কার্যক্রম করে থাকে। মোছাঃ আফিয়া খাতুন একাধিক বিয়েও করেছে। তার নাতি মোঃ হোসাইন প্রতিবন্ধী তৃষা মনিকে ধর্ষন করে এবং তৃষা মনি গর্ভবতী হয়। এ ঘটনা নিয়ে আমরা পারিবারিক ভাবে বসাবসি করলে সে স্বীকার করে এবং বাচ্চার দায়িত্ব সে নিতে রাজি হলেও মামলা করার পরে সে বিষয়টি অস্বীকার করেছে। মামলার ভিকটিম বাক প্রতিবন্ধী হওয়ায় কোন কথা বলতে না পারার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মোছাঃ আফিয়া খাতুন তাকে দিয়ে আমার বড় ভাই মোঃ শুকুর আলী সরদারের বিরুদ্ধে এমন জঘন্যতম মামলা দায়ের করেছে। আমার বড় ভাই মোঃ শুকুর আলী সরদার একজন হার্টের রোগী এবং তার প্রচন্ড ডায়াবেটিস রয়েছে। বর্তমানে সে শারীরিক খুবই অসুস্থ। সংবাদ সম্মেলনে তারা আরও বলেন, মোঃ শুকুর আলী সরদার গত আড়াই মাস যাবৎ জেল হাজতে আছেন। থানা পুলিশের বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনের কারণে জামিনে বিলম্ব হচ্ছে। মানবিক কারণে আমরা মোঃ শুকুর আলী সরদারের জামিন প্রার্থনা করছি। আমাদের দাবী মোঃ শুকুর আলী সরদার যদি কোন প্রকার অপরাধী হয়ে থাকেন, তবে আদালত তাকে যে শাস্তি দিবে তা আমরা মেনে নেবো। সে অতিশয়পর বৃদ্ধ হওয়ায় জেল হাজতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সংবাদ সম্মেলনে মোঃ শুকুর আলী সরদারের পরিবার ও প্রতিবেশীরা থানা পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিকট তার জামিনের জন্য আকুল আবেদন করেছে।

