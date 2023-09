রাজশাহীতে তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা।

রাজশাহীতে তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা।

রহিদুল ইসলাম, রাজশাহী Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৫ Time View

রাজশাহীতে দিনের আলো হিজড়া সংঘের উদ্যোগে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা’র সহযোগিতায় তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব এবং কর্মসংস্থান বিষয়ে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে আরএমপি সদর দপ্তরে দিনের আলো হিজরা সংগঠনের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার বিপ্লব বিজয় তালুকদার। অলোচনা সভায় পুলিশ কমিশনার বলেন, সুযোগ পেলে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সদস্যরা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে পারবে। তাদের যথাযথ সুযোগ ও প্রশিক্ষণ দিলে তারাও যেকোনো পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে পারবে। তিনি আরও বলেন, সবাইকে সমান মর্যাদা দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা কল্পনা করা যায় না। সকলে একযোগে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে হবে। এছাড়াও তিনি তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীকে দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস্) বিজয় বসাক, বিপিএম, পিপিএম (বার), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স) মোহাম্মদ হেমায়েতুল ইসলাম ও আরএমপি’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, দিনের আলো হিজড়া সংঘের সভাপতি মোহনাসহ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা’র নেতৃবৃন্দ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category