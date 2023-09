হোমনায় আন্তঃবিদ্যালয় ইংরেজী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।

হোমনায় আন্তঃবিদ্যালয় ইংরেজী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।

মোঃ তারিকুল ইসলাম, হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৪ Time View

কুমিল্লার হোমনায় খাদিজা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আন্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রেহানা বেগম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ হোমনা, ক্ষেমালিকা চাকমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এ্যাড. মোঃ নজরুল ইসলাম, মেয়র হোমনা পৌরসভা, স্বপন চন্দ্র বর্মন, উপজেলা পল্লি উন্নয়ন অফিসার, মোঃ ওয়াসিম, খাদ্য নিয়ন্ত্রন, মোঃ আব্দুল হক সরকার, সভাপতি, হোমনা প্রেসক্লাব, আমেনা বেগম, প্রধান শিক্ষক, হোমনা কফিল উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রধান শিক্ষক, কামাল সস্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মনিরুজ্জামান, সহ-প্রধান শিক্ষক, রামকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আব্দুল আল মামুন, সহ-প্রধান শিক্ষক, দুলালপুর চন্দ্রমনি উচ্চ বিদ্যালয়সহ আরো অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। বিতর্কের বিষয় ছিল “Social Media is the only cause of moral deviation in today’s society” “বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের একমাত্র কারণ সোশ্যাল মিডিয়া” মডারেটর ছিলেন মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, খাদিজা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এতে অত্র বিদ্যালয়ের দুটি দল অংশগ্রহণ করেন 1. দল A: অষ্টম শ্রেণি, পক্ষ দলঃ তোফাতুন নাজাত (দলনেতা), ১ম বক্তা জান্নাত আক্তার মিম, ২য় বক্তা সাবিকুন নাহার হিম

2. দল B: নবম শ্রেণি, বিপক্ষ দলঃ সিদরাতুল মুনতাহা (দলনেতা), হালিমাতুস সাদিয়া, ২য় বক্তা- সাবিকুন নাহান। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিপক্ষ দল বিজয়ী হয় এবং পক্ষ দলের দলনেতা তোফাতুন নাজাত সেরা বক্তা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন এরকম আয়োজনে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাবে তাই এই ধরনের ইংরেজী বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে আহবান জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম তনম।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক মোঃ তারিকুল ইসলাম ও মোঃ মইনুল ইসলাম মিশু।

