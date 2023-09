১৫ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা দিলো বিএনপি।

নিউজ ডেক্স Update Time : সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সন অফিসে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। এসময় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অসুস্থ থাকায় তার বদলে নজরুল ইসলাম খান কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, আগামীকাল ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলা জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ এবং গাজীপুরের টঙ্গীতে সমাবেশ হবে। ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভৈরব-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার-সিলেটে রোডমার্চ।

শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় বাদ জুমা সারা দেশের জেলা, মহানগর, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

