আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির।

হবিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২০ Time View

হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন ওরফে আরিফ বাপ্পীর আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরালের পর তাকে সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ। গতকাল সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান রবিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংগঠনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন এবং শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হবিগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি পদ থেকে মো. মোশারফ হোসেনকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

জানা গেছে, গত শুক্রবার(১৫ সেপ্টেম্বর) বাপ্পীর ৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও ওয়াটসঅ্যাপে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বাপ্পী অজ্ঞাত এক তরুণীর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলছেন ও তাকে উড়ো চুম্বন দিচ্ছেন। গোসলরত তরুণীকে দেখে এক পর্যায়ে বাপ্পী নিজেও বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। পরে ভিডিওটি ফেসবুকে ভাইরাল হলে ছাত্রলীগে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন আরিফ বাপ্পী ভিডিওটি এডিটিং করা হয়েছে বলে তার ফেসবুক পোস্টে দাবি করেন।

সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান রবিন জানান, গত রবিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বাপ্পীকে অব্যাহতি দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে তার জায়গায় কাউকে এখনও ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

