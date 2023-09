জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত দুই পুলিশ সদস্য।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত দুই পুলিশ সদস্য।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৯ Time View

রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়ের কার্যালয়, খুলনার সম্মেলন কক্ষে অদ্য ১৯.০৯.২০২৩ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় খুলনা রেঞ্জের সম্মানিত ডিআইজি জনাব মঈনুল হক বিপিএম(বার), পিপিএম স্যারের সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের দুই জন সদস্য কর্মক্ষেত্রে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশের ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত হয়। জনাব চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম, মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয়ের পক্ষে জনাব মঈনুল হক, বিপিএম (বার), পিপিএম, ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ মহোদয় চুয়াডাঙ্গা জেলার এএসআই(নিঃ)/ মিতা রানী বিশ্বাস ও কনস্টবল/মোঃ মেহেদী হাসানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার তুলে দেন। উক্ত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, জনাব মোঃ নিজামুল হক মোল্যা, অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), খুলনা রেঞ্জ, জনাব নওরোজ হাসান তালুকদার, কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত ডিআইজি) আরআরএফ, খুলনা, জনাব জয়দেব চৌধুরী বিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট), খুলনা রেঞ্জ, জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম, অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্) খুলনা রেঞ্জসহ রেঞ্জ কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার পুলিশ সুপারবৃন্দ এবং খুলনা রেঞ্জাধীন ইন-সার্ভিস টেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্টবৃন্দ।

