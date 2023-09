নেত্রকোনা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সহ দুজন গ্রেপ্তার।

মকবুল হোসেন চৌধুরী (প্রিতম) Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

নেত্রকোনা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক অনীক মাহবুব চৌধুরী (৩২) ও যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসাইন সুমনকে (৩৪) গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। জেলা পুলিশের মিডিয়া মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বিশেষ শাখা) মো. লুৎফুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফুর রহমান বলেন, গত ১৯ আগস্ট নেত্রকোনা মডেল থানায় বিস্ফোরক ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ দুপুরে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে। নেত্রকোনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী ছাত্রদল নেতাদের গ্রেপ্তারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, যে মামলায় গ্রেপ্তারের কথা বলছে পুলিশ, ওই মামলায় তাঁরা দুজন আসামি নন। এ ছাড়া আগের সব মামলায় তাঁরা জামিনে রয়েছেন। বর্তমানে তাঁদের নামে নতুন কোনো মামলা বা ওয়ারেন্ট নেই। রফিকুল ইসলাম হিলালী আরও বলেন, ওই দুজন রাজপথের সক্রিয় নেতা। তাঁদের গ্রেপ্তার করে সরকার মূলত চলমান আন্দোলনকে ব্যাহত করতে চাইছে। আগামী ১ অক্টোবর বিএনপির রোডমার্চ ব্যাহত করতেই সারা দেশে নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এসব করে আন্দোলন প্রতিহত করা যাবে না। অবিলম্বে ওই দুই নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান তিনি।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category