(বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২৩ এর ফুটবল ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় আজ।)

নিউজ ডেক্স Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩৩ Time View

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ ফাইনাল খেলা আজ সকাল ০৭: ৩০ ঘটিকায় যশোর সেনানিবাসের ওসমানি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।আজকের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় অংশগ্রহণ করে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এবং রানার আপ হয়েছে ১৯ পদাতিক ডিভিশন। প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় দুইটি দল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শন করে এবং ০-০ গোল ব্যবধানের কারনে খেলাটি ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। কোন গোল ব্যবধান না থাকায় সর্বশেষ ট্রাই ব্রেকারে ৩-২ গোল ব্যবধানে বিজয় ছিনিয়ে নেয় ৫৫ পদাতিক ডিভিশন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় (প্রবীন) হওয়ার গৌরব অর্জন করে সৈনিক মোঃ মেহেদী হাসান, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন এবং শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় (নবীন) হয়েছে সৈনিক মোঃ আরিফ হোসেন, ১৯ পদাতিক ডিভিশন। উল্লেখ্য যে, সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, এসবিপি (বার), ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, পিএইচডি ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলকে ট্রফি প্রদান করেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category