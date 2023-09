ময়মনসিংহের ফুলপুরে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা।

ময়মনসিংহের ফুলপুরে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা।

মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ময়মনসিংহের ফুলপুরে আমন ধানের জমিতে সেচের পানি দেওয়াকে কেন্দ্র করে এনামুল হক (৩৫) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার(১৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত এনামুল হক উপজেলার সিংহেশ্বর ইউনিয়নের দনাভিটা গ্রামের আবদুল হাইয়ের ছেলে।

জানা যায়, আজ মঙ্গলবার(১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বাড়ির অদূরে নিজের জমিতে সেচের পানি দিতে যান এনামুল।

জমিতে আগে সেচ দেওয়া হবে এ নিয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়ান এনামুল ও একই গ্রামের জমশেদ আলী। এক পর্যায়ে জমশেদ আলীর লোকজন এনামুলকে কুপিয়ে জখম করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে বিকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, জমিতে সেচের পানি দেওয়া।

নিয়ে বাগবিতণ্ডার জেরে হত্যার ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

