মান্দায় নবাগত জেলা প্রশাসকের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

মান্দায় নবাগত জেলা প্রশাসকের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

এনামুল হক মান্দা উপজেলা প্রতিনিধি Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নওগাঁর মান্দায় নবাগত জেলাক প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্টেট মোঃ গোলাম মওলা এর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯শে সেপ্টেম্বর ২৩ ইং ) সকালে মান্দা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুধীজন, সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষকবৃন্দের সাথে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।উপজেলা নির্বাহী অফিসার লাইলা আন্জুমান বানুর সভাপতিত্বে ও মান্দা উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা রেজাউল করিমের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, নওগাঁ জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব গোলাম মওলা , উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমদাদুল হক মোল্লা , উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির মুন্সি , উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান গৌতস কুমার মহন্ত , মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবা সিদ্দিকা রুমা মান্দা থানার ওসি মোজাম্মেল হক কাজী, ভারশোঁ ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান সুমন, পরানপুর ইউপির চেয়ারম্যার মাহফুজুর রহমান উজ্জল বীর মুক্তিযোদ্ধা আফসার আলী প্রমূখ। বক্তারা উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। নবাগত জেলা প্রশাসক উন্নয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয় কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নবাগত জেলা প্রশাসক মহোদয়কে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। এছাড়াও নবাগত জেলা প্রশাসক মান্দা উপজেলায় অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন করেন।

