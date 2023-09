৪ অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের লাগাতার কর্মসূচি।

৪ অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের লাগাতার কর্মসূচি।

নিউজ ডেক্স Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৪ Time View

বিএনপির অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। আজ মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের যৌথসভা শেষে কর্মসূচি ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। যৌথসভায় আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের নেতারা।

সভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, ‘আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের উদ্যোগে আমাদের সমাবেশ হবে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের আয়োজনে উত্তরা এবং যাত্রাবাড়িতে সমাবেশ হবে। ৪ অক্টোবর বুধবার দুপুর আড়াইটায় চট্টগ্রামের মিরের সরাইতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।’

এছাড়াও, ২৮ সেপ্টেম্বর ঈদে মিলাদুন্নবী ও শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল, ২৯ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা, ২৬ সেপ্টেম্বর কেরানীগঞ্জে ঢাকা জেলার সমাবেশ, ২৭ সেপ্টেম্বর টঙ্গী ও কাফরুলে সমাবেশ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে হবে কৃষক সমাবেশ।

এরআগে, সরকার পতনের একদফা দাবিতে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত সারাদেশে সমাবেশ, রোড মার্চসহ নানা কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি। বিএনপির কর্মসূচি শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে।

মাহবুবউল আলম হানিফ দাবি করেন, বিএনপি নিজেদের নানা অপকর্মের জন্য বুঝতে পারছে দেশের মানুষ তাদের পক্ষে নেই। নির্বাচনে তাদের কোন আশাও নেই। কাজেই তাদের ভূমিকা নির্বাচন বিরোধী।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্মসাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘যে দলের নেত্রী নাইকোসহ অজস্র দুর্নীতির মামলা বিচারাধীন এবং যে দলের নেতা অর্থচুরি, মানি লন্ডারিং, হত্যা খুনের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে বিদেশে পলাতক সে দলের প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা থাকতে পারেনা। তারা যেন অশুভ কর্মকাণ্ড করে দেশকে যাতে অস্থিতিশীল করতে না পারে সে কারণ আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুত থাকবে।’

প্রতিটি কর্মসূচি সফল করতে নেতাকর্মীদের আন্তরিকভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বানও জানান হানিফ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category