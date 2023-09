অবশেষে রাজকে ডিভোর্স দিলেন পরীমনি।

নিউজ ডেক্স Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল চিত্রনায়িকা পরীমণি ও চিত্রনায়ক শরীফুল রাজের সংসার। পরীমণি রাজকে ডিভোর্স দিয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) পরীমণি রাজের উদ্দেশে বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠান। তার পারিবারিক একটি সূত্র খবরটি নিশ্চিত করেছে।

২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি হলুদ অনুষ্ঠানের পর ২২ জানুয়ারি রাতে জমকালো আয়োজনে ১০১ টাকা দেনমোহরে শরিফুল রাজ-পরীমণির বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়। শোবিজ অঙ্গনের কয়েকজনসহ দুই পরিবারের স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন বিয়েতে।

গত বছরের ১০ আগস্ট পরী ও রাজের ঘর আলো করে আসে পুত্র শাহীম মুহাম্মদ রাজ্য। তাকে ঘিরেই আপাতত পরীমনির জীবন।

এর আগে একাধিকবার বিচ্ছেদের কথা শোনা গেলেও পুনরায় তাদের মিল হতে দেখা যায়। সর্বশেষ ছেলের জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন না রাজ,পরবর্তী সময় আবারো তারা একহয়।

তবে অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের গুঞ্জনই সত্যি হলো। অনেক নাটকীয়তার পর ভেঙে গেল রাজ-পরীমনির সংসার।

