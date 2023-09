কুষ্টিয়া মাদক সহ দুই জন আটক।

কুষ্টিয়া মাদক সহ দুই জন আটক।

মোঃ সজল ইসলাম কুষ্টিয়া প্রতিনিধি Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯ Time View

আজ ২০ শে সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়

” ক” সার্কেল কুষ্টিয়ার পরিদর্শক মোহাম্মদ বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে কুষ্টিয়া সদর থানাধীন বিভাগীয় টিমকে সাথে নিয়ে একটি রেইডিং পার্টি গঠন করে, মাদক বিরোধী অভিযানে মাদকদ্রব্য ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ দুইজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছেন,

গ্রেফতার কিত তারা হলেন

১ নং আসামী মোঃ সুমন আলী( ৩৫) গ্রেফতার পিতা মৃত রওশন আলী,

লাহিনী পাড়া, থানা ও জেলা কুষ্টিয়া,,

মোঃ সুমন আলীর শয়ন কক্ষে স্টিলের আলমারির পিছন থেকে ফেনসিডিল উদ্ধার করেছেন এবং মোঃ সুমন আলীকে কুষ্টিয়া মডেল থানায় সোপর্দ করলে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ফেনসিডিল রাখার অপরাধে, তাহার নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক নিয়মিত মামলা রুজু করা হয় ৪৪

তারিখ ২০/০৯/২৩ ইংরেজি

দ্বিতীয় আসামি মোঃ চাঁদ আলী( ২৪) পিতাঃ মোঃ সুজন আলী নগর মোহাম্মদপুর থানা ও জেলা কুষ্টিয়া আসামির শয়ন কক্ষে স্টিলের বাক্সের মধ্যে মাদকদ্রব্য এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছেন এবং আলামত সহ আসামি চাঁদ আলী কে,

কুষ্টিয়া মডেল থানায় সোপর্দ করলে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্য গাঁজা রাখার অপরাধে,

তাহার নামে নিয়মিত মামলা রুজুকরা হয়,

মামলা নং ৪৫ তারিখ ২০/০৯/২৩ ইং

অভিযান শেষে কুষ্টিয়া জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন সাংবাদিকদের জানান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মাদক মুক্ত বাংলাদেশ যেহেতু বাংলাদেশ সরকার মাদকের উপর জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে তাই আমাদের অভিযান চলমান থাকবে

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category