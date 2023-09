জীবননগর থানা পুলিশ কর্তৃক ১৯(উনিশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার।গ্রেফতার-০১ জন।

উপজেলা প্রতিনিধি মোঃ নূর হোসেন Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

জীবননগর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে জনাব আবু সাঈদ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), জীবননগর থানার নেতৃত্বে এসআই(নি:) মোঃ শফিকুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অদ্য ২০.০৯.২০২৩ খ্রি: সন্ধা আনুমানিক ২১:৩০ ঘটিকায় জীবননগর থানাধীন ধোপাখালী টু মনোহরপুর গামী মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর হতে আসামী মোঃ জলিল উদ্দিন(৪৫), পিতা-মৃত ইসলাম মন্ডল, সাং-গয়েশপুর, থানা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গাকে ১৯(উনিশ) বোতল মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল সহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

