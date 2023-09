ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী ফিরোজের আত্মহত্যার আসল রহস্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী ফিরোজের আত্মহত্যার আসল রহস্য।

নিউজ ডেক্স Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৬ Time View

জিয়া হলের সেই ফিরোজের আত্মহত্যার আসল রহস্য তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে জানা যায়,জিয়া হলের ফিরোজের সম্পর্ক ছিল বঙ্গমাতা হলের এক মেয়ের সাথে। একসময় ওদের প্রেম দেখলে মনে হবে বেস্ট কাপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ফিরোজের পরিবার‌‌ও জানতো বিষয়টা। তারপর মেয়ে তার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে‌। এরপর থেকে বঙ্গমাতা হলের সামনে কতশত রাত দাড়িয়ে থাকতো শুধু একটু দেখা করার জন্য হিসেব নাই। একদিন গোপালগঞ্জ থেকে তার মা এবং পরিবার মেয়েটার সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় আসে। মেয়েটা সবার নাম্বার ব্লক লিস্টে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর ব্যর্থ হয়ে বাড়ি চলে যায় পরিবার।

ফিরোজ তার মাকে কথা দিয়েছিলো, ওই মেয়ের জন্য নিজের ক্ষতি করবে না। সেই কথা রাখতে পারে নি।

কিন্তু এভাবে নিজেকে শেষ করে দেওয়া কখনো সমাধান হতে পারে না।

শুধুমাত্র একটা ভুল মানুষের জন্য, নিজের জীবনটা দিতেও দ্বিধাবোধ করলো না। মা কে দেওয়া কথা রাখতে পারলো না।এমন ভুল যেনো কখনো কারো জীবনে না আসে এমন টাই কাম্য করে ফিরোজের সেই বন্ধু।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category