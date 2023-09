পদ্মা সেতুর টোল আদায় ১ হাজার কোটি টাকা ছাড়াল।

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ১ হাজার কোটি টাকা ছাড়াল।

বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এক হাজার কোটি টাকা টোল আদায়ের মাইলফলক অজন করলো সপ্নের পদ্মা সেতু। আজ বুধবার (২০সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টা পযন্ত সেতুতে১০০০ হাজার কোটি টাকার বেশি টোল আদায় হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন পদ্দা সেতু সাইট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক আমিরুল হায়দার চৌধুরী তিনি জানান, গত বছরের ২৫ জুন পদ্দা সেতু উদ্বোধনের পর থেকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পরিমান যানবাহন চলাচল করছে সেতু দিয়ে।

ফলে সেতুর উভয় প্রান্তে টোল আদায় ও হচ্ছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি।

এর আগে ২২ সালের ২৫ জুন পদ্দা সেতু উদ্বোধন করেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাছিনা। এর পরের দিন ২৬ থেকে গন পরিবহন চলাচল শুরু হয় সেতুতে

