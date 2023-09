পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন মেসেজিং ও ট্র্যাকিং চালু করল আরএমপি।

রহিদুল ইসলাম, রাজশাহী Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৩ Time View

ই-পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) নতুন একটি ওয়েব পোর্টালের যাত্রা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আরএমপি সদর দপ্তরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে তৈরি করা পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন মেসেজিং অ্যান্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম পোর্টালটি চালু করেন পুলিশ কমিশনার বিপ্লব বিজয় তালুকদার। রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ সদরদপ্তরের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) জামিরুল ইসলাম জানান, এই নতুন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনকারী মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে তার পাসপোর্ট আবেদনের তদন্তের হালনাগাদ অবস্থা জানতে পারবেন। পাশাপাশি সেবাটি আবেদনকারী এবং তদন্তকারী অফিসারের মধ্যে একটি সংযোগ ঘটিয়ে দেবে। এর ফলে আবেদনকারী তার আবেদনের তদন্তের অগ্রগতি এখন থেকে খুব সহজেই জানতে পারবেন। এর আগে ২০ জুলাই আরএমপির ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন ভিআর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার এবং উইটনেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার দুটি উদ্ধোধন করেন। এরই অংশ হিসেবে আজ থেকে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন মেসেজিং অ্যান্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম সেবাটি চালু করা হলো। উইটনেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারটিও শিগগিরই চালু হওয়ার কথা রয়েছে। সফটওয়ার দুটি তৈরি করেছেন আরএমপি ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন) মো. আব্দুল আলীম সরকার। আজ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহীর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) বিজয় বসাক, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স) মোহাম্মদ হেমায়েতুল ইসলামসহ আরএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

