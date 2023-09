পৌরকর ও ট্রেড লাইসেন্স পরিশোধ করলেই ১০% ছাড় ?

পৌরকর ও ট্রেড লাইসেন্স পরিশোধ করলেই ১০% ছাড় ?

রহিদুল ইসলাম, রাজশাহী Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২১ Time View

রাজশাহী মহানগরবাসীকে হাল পৌরকর পরিশোধে ১০% ছাড় প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন( রাসিক)। রাসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে ট্যাক্স পরিশোধ করলে হাল পৌরকরের উপর ১০% ছাড় প্রদান করা হবে। অটোরিক্সা, চার্জার রিক্সা ও চালক রেজিষ্ট্রেশনের নবায়ন ফি রকেট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জমা নেয়া শুরু হয়েছে। উক্ত রেজিষ্ট্রেশন ফি সহ সকল প্রকার ট্রেড-লাইসেন্স ফি আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে পরিশোধ করে সারচার্জ মওকুফের সুযোগ প্রদান করা হবে। সম্মানিত মহানগরবাসী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

