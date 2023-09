প্রেসক্লাব পাইকগাছা এর কমিটি গঠন।

মোঃ রাজু আহম্মেদ Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৮ Time View

প্রেসক্লাব পাইকগাছা এর কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকাশ ঘোঘ বিধান কে সভাপতি ও মো: জালাল উদ্দিন কে সাধারণ সম্পাদক করে প্রেসক্লাব পাইকগাছা এর নয় সদস্য বিশিষ্ট দ্বি-বার্ষিক কার্য নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রেসক্লাব পাইকগাছা এর কমিটি গঠনের লক্ষ্য ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১ টায় পাইকগাছা মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটে অবস্থিত প্রেসক্লাব পাইকগাছা এর কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা প্রসক্লাব এর সভাপতি প্রকাশ ঘোষ বিধান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় সর্বসন্মিতক্রমে উক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য’রা হলেন, সিনিয়রসহ সভাপতি আব্দুল মজিদ সরদার, সহ-সভাপতি জগদীশ চন্দ্র রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজী মো: আব্দুল আলীম, দপ্তর সম্পাদক শামীম আহমেদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক জি.এম মিজানুর রহমান মিজান, নির্বাহী সদস্য মো: রাজু আহমেদ ও মো: আজিজুল ইসলাম।

