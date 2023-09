ফরিদগঞ্জে মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এমতেয়াজ পাটওয়ারী ফরহাদ, বিশেষ প্রতিনিধি চাঁদপুর Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৫ Time View

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়নের খাজুরীয়া ওল্ডস্কিম দাখিল মাদ্রাসার সুপার আবুল বাশারের বিরুদ্ধে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানীর অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। মাদ্রাসার সভাপতিসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়যোনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা মধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। যৌন হয়রানীর ঘটনায় গতকাল ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার ওই ছাত্রীর ভাই আরমান হোসেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। সে আলোকে ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা মধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ওল্ডস্কিম দাখিল মাদ্রাসায় গিয়ে তদন্ত শেষে সত্যতা পেয়েছেন। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান বুলবুল আহমেদ জানান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ আমরা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। এ বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমাকে করণিয় বিষয়ে চিঠি দেওয়ার পর কমিটির সভা ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা একে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জানান, অভিযুক্ত সুপার আবুল বাশারের বিরুদ্ধে নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগের তদন্তে আমরা সত্যতা পেয়েছি। মাদ্রাসার সভাপতিকে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কারার নির্দেশ দিয়েছি।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category