‘সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছেন চেয়ারম্যান হারুন’

‘সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছেন চেয়ারম্যান হারুন’

Update Time : বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৫ Time View

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ এনেছেন পরিষদের সাতজন সদস্য। তাদের অভিযোগ স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন হারুন।

বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা এ অভিযোগ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার থেকে নির্বাচিত সদস্য ও জেলা পরিষদের ১ নম্বর প্যানেল চেয়ারম্যান মোরাদিম মুস্তাকিম মুনির, কালীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সদস্য জসিম উদ্দীন সেলিম, হরিণাকুন্ড উপজেলা সদস্য মো. আলাউদ্দীন, মহিলা সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান-২ আনোয়ারা খাতুন, মহিলা সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান-৩ অনিতা বিশ্বাস, মহেশপুর মেম্বার লিটন মিয়া, কোটচাদপুর মেম্বার রাজীবুল কবিরসহ অন্যান্যরা । সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ পাঠ করেন মেম্বার মো. আলাউদ্দীন । তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে হামদহ মনুমেন্টের সামনে বেআইনি মার্কেট তৈরি করেছেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হারুন । সেখান থেকে চেয়ারম্যান লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। শহরের ধোপাঘাটা ব্রিজের সামনে অবৈধ মার্কেট করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। সেখানেও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি।

অভিযোগে বলা হয়, মেধাবৃত্তি ছাত্র-ছাত্রীদের না দিয়ে সেখান থেকে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা, সেলাই মেশিন প্রকল্প থেকে আরো ৩৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠানকে নিজের এনজিও সৃজনী প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করে ফেলেছে। সৃজনী এনজিওর প্রধান একাউন্টেন্ট অর্জুন বাবু জেলা পরিষদের প্রকল্প যাচাই বাছাই করেন।

সর্বশেষ তারা আরো বলেন, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ বর্তমানে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। সে কারণে সরকারের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে । সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ সাধারণের কাছে পৌঁছাচ্ছে না ।

