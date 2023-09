চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক সাজা পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক সাজা পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার।

নিউজ ডেক্স Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

জনাব মাহাব্বুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মোঃ হারুন উর রশিদ, পিপিএম সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অদ্য ২১/০৯/২০২৩ তারিখ সময় আনুমানিক সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সরোজগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সিআর-৮০৯/১২, এসসি-২১৯/১৩ সংক্রান্তে ০৬(ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,৭৫,০০০/-(এক লক্ষ পচাত্তর হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত আসামি ১। আবুল কাশেম, পিতা-মৃত আনছার আলী, সাং-মেজর হাবিবপাড়া সরোজগঞ্জ, থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গাকে গ্রেফতার করে। আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

