ডিবির পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৬ কেজি গাঁজাসহ ০২ জন।

মোঃজোনায়েদ হোসেন জুয়েল,কিশোরগঞ্জ Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

কিশোরগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই(নিঃ)/ মোঃ নজরুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সের সহায়তায় ২১/০৯/২৩’ খ্রি:সকাল ৬টা দিকে ভৈরব থানাধীন ভৈরবপুর সাকিনস্থ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর ভৈরব প্রান্তে টোল প্লাজার অনুমান ১৫০ গজ উত্তরে ঢাকা- সিলেট মহাসড়কে নাটালের মোড়ে অভিযান চালিয়ে ৬কেজিসহ দুইজনকে আটক করা হয়৷আটককৃত ত্রাদক ব্যবসায়ীরা হলো আসামি ১।রেহেনা খাতুন (৪২) পিতা-শাহজাহান, সাং-পাঁচটিকি, থানা-ঘাটাইল জেলা-টাঙ্গাইল, বর্তমানে স্বামী-আয়নাল হক সাং-আনাকাছা থানা+জেলা= জামালপুর ২। মোঃ ফারুক হোসেন (৩২), পিতা-মোঃ আইয়ুব আলী, সাং- সাদ্দাম বাজার থানা – মাধবপুর, জেলা- হবিগঞ্জ৷গ্রেফতারকৃত আসামী মাদক ব্যবসায়ীদের হেফাজত থাকা সর্বমোট ৬ কেজি গাঁজা মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে ০৬ টা৩৫ মিনিটে জব্দ তালিকামূলে জব্দ করে হেফাজতে নেয়। এ ঘটনায় ভৈরব থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মোঃজোনায়েদ হোসেন জুয়েল,কিশোরগঞ্জ ব্যুরো চীপ

