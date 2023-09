ঢাকা ও গাজীপুর হতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ৩ আসামী আটক।

ঢাকা ও গাজীপুর হতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ৩ আসামী আটক।

রহিদুল ইসলাম, রাজশাহী Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৫ Time View

রাজশাহীর মোহনপুর থানা পুলিশ দক্ষতার সহিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ৭ টি মামলার ৩ জন পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা ও গাজিপুর জেলায় দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসকল আসামীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন, মোহনপুর উপজেলার নওগাঁ গ্রামের মৃত খালেকের ছেলে শাহজামাল ফরহাদ, বাকশিমইল গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে আকাশ ওরফে রাজন, কাজী ভাতুড়িয়া গ্রামের আজিজুলের ছেলে মতিউর রহমান। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজশাহীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) সনাতন চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধায়নে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) কে, এইচ, এম এরশাদের নির্দেশনায় ও মোহনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ হরিদাস মন্ডলের সহযোগিতায় এস আই ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ সঙ্গীয় এস আই দেবাশীষ নন্দী , এ এস আই সিরাজুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্সদের নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন থেকে পলাতক থাকা ৪ টি মামলার সাজা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ভুক্ত আসামী শাহজামালকে গাজিপুর জেলার কাশিমপুর থানা এলাকাধীন জরুন বাজার, ১ টি মামলার পরোয়ানা ভুক্ত আসামী মতিউরকে কালিয়াকৈর থেকে ও ২ টি মামলার পরোয়ানা ভুক্ত আসামী আকাশ ওরফে রাজনকে ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানা এলাকাধীন সোনামিয়া মার্কেট থেকে গ্রেপ্তার করে মোহনপুর থানায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে মোহনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হরিদাস মন্ডল বলেন, মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়াতে শাহজামাল দীর্ঘদিন থেকে পলাতক ছিলো, সে স্বাভাবিক ভাবে ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতো। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর আমরা তাকে একটু ফোন কলের কয়েক সেকেন্ডে এর কথাকপোনের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) গ্রেপ্তারকৃত সকল আসামীকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category