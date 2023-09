বেতন নেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে চাকুরী করেন ব্র্যাকে।

বেতন নেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে চাকুরী করেন ব্র্যাকে।

বিশেষ প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাংগী ইউনিয়নের বলাবাড়িয়া বাগডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২১ সালের জুলাই মাসে অফিস সহায়ক শুন্য পদের চাকুরীতে যোগদান করেন যশোর জেলার রুপদিয়ার মোঃ উসমান আলী। দীর্ঘ ৩ বছর এক দিনও অফিস করার জন্য তিনি স্কুলে আসেননি। অথচ বেতন গ্রহন করেছেন প্রতি মাসের। সকল প্রকার তদারকি কর্মকর্তাদের চোখ ফাকি দিয়ে এমনই অনিয় করে চলেনে তিনি ৩ বছর ধরে। সরেজমিনে খোজ নিয়ে জানা যায় তিনি মূলত ব্রাকে চাকুর করেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ ইমদাদুল হক ও সহকারী শিক্ষদের সাথে কথা বলে উক্ত অনিয়মের সতত্যা পাওয়া গেছে। হাজিরা খাতা যাচাই করে দেখা যায় গত ৫ মাস তার কোন হাজিরা স্বাক্ষর নেই। যখন বেতন নিতে আসেন তখন ৬ মাসের স্বাক্ষর একবারে করে যান। আর এ ভাবেই চলছে এতকাল। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান খাঁন এর সাথে কথা বললে তিনি কিছু জানেন এবং বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে জানান। এ বিষয়ে কথা বলা হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে এর সাথে তিনি বলেন আপনার খোজ খবর নিয়ে আমাকে লিখিত কাগজ দেন আমি তদন্ত করে দেখবো। কথা বলা হয় উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে তিনি জানান বিষয়টি তিনি আমাদের মাধ্যমে আজই শুনছেন। তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তার কাছে প্রশ্ন করা হয় গত তিন বছর কেন কোন তদারকি কর্মকর্তা এই অনিয়মের বিষয়টি দেখেন নি। তিনি বলেন এগুলো মূলত ম্যানেজিং কমিটির দেখার কথা। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ ইমদাদুল হক বলেন অভিযুক্ত অফিস সহায়ক মোঃ উসমান আলীকে বহিষ্কার করার জন্য রেজুলেশন তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তাতে স্বাক্ষর করেননি সভাপতি। ফলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ আছে স্কুলের আয়া মোছাঃ লাকি খাতুনও ২ বছর স্কুলে না এসেই বেতন গ্রহন করেছেন। তার বিরুদ্ধে রেজুলেশন করা হলে তিনি এখন স্কুলে আসেন। বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয় ঝিনাইদহ জেলা শিক্ষা অফিসার……

