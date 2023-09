ভোলার গ্যাস বরিশাল বিভাগে সরবরাহ ও ঢাকা সহ অন্যত্র সরবরাহ বন্ধের দাবিতে সমাবেশ ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্বারক লিপি প্রদান।

তাইফুর রহমান (নলছিটি) ঝালকাঠি প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯ Time View

ভোলার গ্যাস ঝালকাঠি সহ বরিশাল বিভাগের শিল্পাঞ্চল, আবাসিক খাতে সংযোগ প্রদান ও দক্ষিনাঞ্চলের জনগনকে বঞ্চিত করে বিদেশী কোম্পানীর মাধ্যমে ঢাকা সহ অন্যত্র সরবরাহ করার চুক্তি বাতিলের দাবিতে বুধবার(২০ সেপ্টেম্বর ) সকাল ১০ টায় ঝালকাঠি প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভোলার গ্যাস রক্ষায় দক্ষিনাঞ্চলের নাগরিক আন্দোলন ঝালকাঠি জেলা কমিটির আহবায়ক মো: ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য সচিব প্রশান্ত দাস হরি,যুগ্ম আহবায়ক সাংবাদিক মো:খলিলুর রহমান মৃধা,নলছিটির নান্দিকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক একরামুল করিম মিঠু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন আনু,অধ্যক্ষ শাহজাহান, সিপিবি ঝালকাঠি জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন সেন গুপ্ত, বাসদ বরিশালের নেতা রমজান আকন ও আল-আমীন বাকলাই প্রমূখ। বক্তারা বলেন, ভোলার গ্যাস ফিল্ডে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস মজুদ রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের জনগনকে বঞ্চিত করে ভোলার গ্যাস ঢাকা সহ ময়মনসিংহ ও গাজীপুরে গ্যাস সরবরাহ করার চুক্তি করছে সরকার।এই

অন্যত্র সরবরাহ করা চুক্তি বাতিল করে ঝালকাঠি সহ বরিশাল বিভাগের সকল জেলায় সরবরাহ করতে হবে। সমাবেশ শেষে দুপুর ১২ টায় ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক ফারাহ গুল নিঝুম এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

