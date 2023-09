মাধবপুরে মূর্তি ভাংচুর নিয়ে ধূম্রজাল।

মাধবপুরে মূর্তি ভাংচুর নিয়ে ধূম্রজাল।

শ্রীবাস সরকার, মাধবপুর প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২০ Time View

হবিগঞ্জের মাধবপুরে মূর্তি ভাংচুর নিয়ে ধূম্রজাল এর সৃষ্টি হয়েছে। অলটাইম নিউজের প্রতিনিধির সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা যায়, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার ছাতিয়াইন ইউনিয়নের রামেশ্বর গ্রামে সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজার অনুষ্ঠান ছিল। পরের দিন মূর্তি বিসর্জন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও উৎসুক পূজারীরা মূর্তি বিসর্জন না দিয়ে পরের দিন রাত ১০ টার দিকে কয়েকজন যুবক সাউন্ড বক্সে উচ্চ স্বরে ডিজে গান বাজিয়ে নাচতে শুরু করলে একই গ্রামের কয়েকজন মুসলিম যুবক ধর্ম যার যার, উৎসব সবার মনে করে অনুষ্ঠানে গিয়ে তাদের সাথে নাচতে শুরু করে। এমন সময় নাসিরনগর এলাকার অনুপম মল্লিক সহ কয়েকজন হিন্দু যুবক মুসলিম ছেলেদের শেখের বাচ্চা বলে গালি দিয়ে কিল ঘুষি মেরে অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেয়। এর পর তারা বাড়িতে গিয়ে সবাইকে জানায় যে, হিন্দু বাড়িতে পূজার অনুষ্ঠানে তাদেরকে মারধর করে। তারপর কয়েকজন মুরব্বি সহ কিছু মুসলিম যুবক মারামারির কারন জানতে পুজার অনুষ্ঠানে আসলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। তখন হিন্দু মুসলিম উভয় পক্ষেরই কয়েকজন আহত হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যক্যদর্শীরা জানান, কে মূর্তি ভাংছে তারা দেখেন নি, তবে

মারামারির পর এক যুবক মাটিতে গড়াগড়ি করতে থাকলে কিছু হিন্দু যুবক ভিডিও করতে করতে বলতে থাকে আমাদের গ্রামের মুসলমানরা মুর্তি ভেঙে দিছে আপনারা লাইভটা সেয়ার করেন। ঘটনার খবর শুনে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক দেবী চন্দ, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুর আহসান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম খান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

