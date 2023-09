মাননীয় আইজিপি মহোদয় কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক ছদ্মবেশ ধারণ করে কৌশলে প্রতারক চক্রের ০৩(তিন) সদস্য গ্রেফতার।

মাননীয় আইজিপি মহোদয় কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক ছদ্মবেশ ধারণ করে কৌশলে প্রতারক চক্রের ০৩(তিন) সদস্য গ্রেফতার।

বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানা পুলিশের চৌকস টিম ছদ্মবেশ ধারণ করে কৌশলে প্রতারক চক্রের ০৩(তিন) সদস্য গ্রেফতার ও প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি উদ্ধারের জন্য মাননীয় পুলিশ প্রধান ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বিপিএম (বার), পিপিএম মহোদয় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার টিমকে প্রণোদনামূলক আর্থিক পুরস্কার প্রদান করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন মহোদয় অদ্য ২১.০৯.২০২৩ খ্রিঃ বেলা ১২:৩০ ঘটিকার সময় জনাব মাহাব্বুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা, চুয়াডাঙ্গার হাতে মান্যবর আইজিপি মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্); জনাব জাকিয়া সুলতানা, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল); জনাব আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, ডিআইও-১, ডিএসবি; জনাব মাহাব্বুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা, চুয়াডাঙ্গা।

