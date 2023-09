সাংবাদিক মামুনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন।

সাংবাদিক মামুনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন।

রহিদুল ইসলাম, রাজশাহী Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২০ Time View

দৈনিক যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার( ২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজশাহী মহানগরীর নগরভবন সংলগ্ন দড়িখরবোনা মোড়ে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের (আরইউজে) উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। আরইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা তৈয়বুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তানজিমুল হকের সঞ্চালনায় মানববন্ধন চলাকালে বক্তারা বলেন, সাংবাদিকরা প্রতিটি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জের সাথে কাজ করেন। আর সেখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একটি বড় বাধা। সম্প্রতি এই আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দাবি, আইনটি বাতিল করা হোক।

বক্তারা আরো বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতিনিয়ত রাস্তায় দাঁড়াতে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কি করে একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এরকম নিকৃষ্ট মামলা হয়, সেটি আমাদের বোধগম্য নয়। এ আইনে দেশের কোনো সাংবাদিক যেন হয়রানির শিকার না হন, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, আমাদের সহকর্মী মামুনের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছে, সেটি প্রত্যাহার করা হোক। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জািনাচ্ছি। পাশাপাশি সকল সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এ আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আইনটির মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারার বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা আইনটি বাতিলেরও দাবি জানাচ্ছি।

এধরনের আইন সাংবাদিকদের জন্য হয়রানিমূলক দাবি করে বক্তারা বলেন, সাংবাদিকরা দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার। জনগণের পক্ষে কাজ করার কারণেই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই আইনে মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। বরং যারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দেশের অর্থ বিদেশ পাচার করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন- বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) যুগ্ম মহাসচিব রাশেদ রিপন, আরইউজের সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খান আলম, বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন রাজশাহী শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, আরইউজের সিনিয়র সদস্য ফটোসাংবাদিক সেলিম জাহাঙ্গীর, এনায়েত করিম, রিমন রহমান প্রমুখ। মানববন্ধনে রাজশাহীতে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের শতাধিক গণমাধ্যমকর্মী উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুলাই দৈনিক যুগান্তরে ‘আওয়ামী লীগের জরিপের কাজ শেষ পর্যায়ে, বর্তমান এমপি বাদের তালিকা হবে দীর্ঘ’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদের জের ধরে গত ৩০ জুলাই ঠাকুরগাঁও-২ আসনের এমপি দবিরুল ইসলামের সমর্থক প্রভাত শাহা বালিয়াডাঙ্গী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category