আবারও সি সি ইউ রুমে খালেদা জিয়া।

আবারও সি সি ইউ রুমে খালেদা জিয়া।

শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৯ Time View

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাকে কেবিন থেকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাকে সিসিইউতে নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শামসুদ্দিন দিদার। তিনি জানান, খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ অনুযায়ী কেবিন থেকে তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর আগে, ১৭ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত দেড়টায় কেবিন থেকে সিসিইউতে নেওয়া হয় খালেদা জিয়াকে।পরে আবার কেবিনে নেওয়া হয়। এখন আবার তাকে সিসিইউতে নেওয়া হলো। খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, লিভার ও হৃদরোগে ভুগছেন। তার পরিপাকতন্ত্রে রক্তক্ষরণ ও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা।২০২১ সালের এপ্রিলে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে কয়েকবার নানা অসুস্থতার কারণে তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের সাজা হয়। সেদিন থেকে তিনি কারাবন্দি হন। পরে হাইকোর্টে এ সাজা বেড়ে ১০ বছর হয়। এরপর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার আরও সাত বছরের সাজা হয়।২০২০ সালের মার্চে করোনার সময়ে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার খালেদা জিয়ার দণ্ড ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে। সেই থেকে তিনি গুলশানের বাড়িতেই ছিলেন। এখন অসুস্থ হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন খালেদা জিয়া।

