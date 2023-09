উপজেলা প্রশাসনের পক্ষথেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ডেস্ক রিপোর্ট Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২২ Time View

যশোরের অভয়নগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার সুন্দলী ইউনিয়নের গোপীনাথপুর এলকায় ৫০টি সোনালু ফুলের গাছ রোপণ করা হয়। বৃক্ষরোপণ করা কালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেএম অবু নওশাদ, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) থান্দার কামরুজ্জামান, নওয়াপাড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম মল্লিক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহধর্মিনী নাহিদা সুলতানা, অফিস সহকারী সিধু বিশ্বাস,নওয়াপাড়া প্রেসক্লাবের আইসিটি সম্পাদক তারিম আহমেদ ইমন প্রমুখ। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেএম অবু নওশাদ জানান, আমরা অভয়নগরে পর্যায়ক্রমে ২০ হাজার তালের বীজ রোপণ করব,তাছাড়া যতবেশি পারা যাই তত ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হবে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category