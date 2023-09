নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কা, আহত ৭।

তাইফুর রহমান,জেলা প্রতিনিধি, ঝালকাঠি Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৮ Time View

ঝালকাঠিতে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এম্বুলেন্সে থাকা রোগীসহ ৭ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে ঝালকাঠির আকলিমা মোয়াজ্জেম হোসেন ডিগ্রি কলেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঝালকাঠি সদর থানা পুলিশের এএসআই গনেশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহতরা হলেন- পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার দক্ষিণ বড় মাছুয়া এলাকার মাসুদ মৃধা (২১), জামাল হোসেন মৃধা (৩৫), নিজাম মৃধা (২৮), রাসেল ব্যাপারী (২৬), রোজিনা আক্তার (২৩), আছমা বেগম (২৬) ও হালিমা বেগম (৩৫)। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে পিরোজপুর মঠবাড়িয়া থেকে সিজারিয়ান রোগী নিয়ে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এসময় অ্যাম্বুলেন্সের থাকা রোগীসহ ৭ জন আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এএসআই গনেশ বলেন, অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ৭ জনের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে পাঠানো হয়েছে।

