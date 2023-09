মিরপুর-১ রাইন খোলাই বিদ্যুৎকৃষ্ট হয়ে পাঁচ জন নিহত।

নিউজ ডেক্স Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

জলাবদ্ধতা নিরসনে কতটুকু প্রস্তুত ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন? দুঃখের বিষয় হল আজ মিরপুর এক চিড়িয়াখানা কমার্স কলেজের পাঁচজনের ম লাশ ভেসে উঠেছে দুঃখের বিষয় হল অন্য আরেক দিকে এ কি কোন প্রতিকার নেই জানতে চায় ঢাকা বাসী,জলাবদ্ধতা নিরসনে কতটুকু প্রস্তুত ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন? ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দীর্ঘদিনের। বর্ষা মৌসুম এলেই জলজটে নাকাল হতে হয় নগরবাসীকে। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট। বিষয়টি এমন যে বৃষ্টি মানেই ডুবে যাবে রাজধানীর বিভিন্ন অংশ। কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও কোমরপানি। আর যদি টানা বৃষ্টি হয় তবে জলে থৈ থৈ করে রাজধানীর বেশকিছু এলাকা।

প্রতি বছর জলাবদ্ধতার ভোগান্তি পোহাতে হয় রাজধানীবাসীকে। এর মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- খালগুলো অবৈধ দখলে থাকা, পানিপ্রবাহ ঠিক না থাকা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যকর পরিকল্পনা না থাকা। তবে, ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ওয়াসার দায়িত্বে থাকা সব নালা ও খাল দুই সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর থেকে জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল ও নালার প্রভাব ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন। আসছে বর্ষা মৌসুম। বর্ষা মানেই রাজধানীতে জলাবদ্ধতা। জলাবদ্ধতা থেকে দ্রুতই মুক্তি মিলবে—প্রতি বছর এমন আশ্বাস দেওয়া হয় দুই সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। একটানা বৃষ্টিতে ভেসে যায় ঢাকা শহর। এবারও সংশয় রয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। তারা বলছেন, প্রতি বছরই এমন কথা শুনি, বর্ষা এলেই দেখা যাবে তারা কতটা প্রস্তুত?

