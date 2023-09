মুখোমুখি সংঘর্ষ,একজ যুবক নিহত।

তাইফুর রহমান, ঝালকাঠি,প্রতিনিধি Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৯ Time View

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার মঠবাড়িয়া মাদ্রাসার সামনের সড়কে দুই মোটর সাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন আহত ও মহসিন নামে এক এইচএসসি পরিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মঠবাড়িয়া ইউনিয়নের মঠবাড়ী মাদ্রাসা সড়কে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত মোহাম্মদ মহাসিন ফকির (২৩) ঝালকাঠি আকলিমা মোয়াজ্জেম হোসেন ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ও ডহরশঙ্কর গ্রামের নাপিতের হাট এলাকার মো. মাসুদ ফকিরের ছেলে। অপর আহত ব্যক্তি হলেন মঠবাড়িয়া গুদিকাঠা এলাকার নাসির উদ্দীন (২৬)। বিষয়টি নিশ্চিত করছেন রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলক চন্দ্র রায়। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় শুক্রবার দুপুরে দুই দিক থেকে মহাসিন ও নাসির নামের দুজন মোটর সাইকেল চালিয়ে আসায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে উভয় গুরুতর আহত হয়।দুর্ঘটনার পরে মহসিনকে উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ জেরিন সুলতানা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল দ্রুত শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

বরিশাল নেওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষনা করেন শের-ই বাংলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক। অপর আহত ব্যক্তি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এ বিষয়ে ওসি পুলক চন্দ্র রায় বলেন, মহাসিন বরিশাল হাসপাতালে বসে নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ দেয়নি। ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে।

