রানীশংকৈলে ইয়াবাসহ আটক।

রানীশংকৈলে ইয়াবাসহ আটক।

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১০ Time View

পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও মহোদয়ের দিকনির্দেশনায় বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে রানীশংকৈলে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। ২১ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সকাল ১০:৩০ এর সমায় রানীশংকৈল পৌর এলাকা থেকে ১৫টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আসামী জামাল(২৮) আটক করা হয়, ভান্ডারা( রংপুরিয়া মার্কেট)র মৃত ইউনুস আলী ছেলে। এ বিষয়ে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুলফামুল ইসলাম মন্ডলের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন– আসামীর বিরুদ্ধে আগের মাদকদ্রব্যের ৪ টি মামলা রয়েছে | তাই মাদক মামলা আইনে রুজু করে আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে |

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category