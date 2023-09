সাবেক ফুটবল খেলোয়াড়দের মিলনমেলা ও সম্মাননা প্রদান

সাবেক ফুটবল খেলোয়াড়দের মিলনমেলা ও সম্মাননা প্রদান

নিউজ ডেক্স Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২১ Time View

সোনালী অতীত ক্লাব নওয়াপাড়া’র আহবায়ক কমিটি ঘোষণা। ‘ফুটবলের নবজাগরণ তৈরির রুপকল্পনায় হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের অভিলক্ষে’ যশোরের অভয়নগরে সাবেক ফুটবল খেলোয়াড়দের মিলনমেলা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোনালী অতীত ক্লাব নওয়াপাড়া’র আয়োজনে গতকাল শুক্রবার সকালে নওয়াপাড়া প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামে এ মিলনমেলা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। একই অনুষ্ঠানে ৪জন উপদেষ্টাসহ ‘সোনালী অতীত ক্লাব নওয়াপাড়া’ পরিচালনার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় সাবেক কৃতি ফুটবলার জাহিদুল ইসলাম জাহিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, সাবেক কৃতি ফুটবলার ও নওয়াপাড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র আলহাজ্ব রবিউল হোসেন রবি। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, নওয়াপাড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি ও ক্রীড়া সংগঠক নজরুল ইসলাম মল্লিক, সাবেক কৃতি ফুটবলার মনিরুজ্জামান মনি, ভীম চন্দ্র দে, ফারাজী বুলবুল, আনিসুর রহমান, শফিকুজ্জামান সবুর, ফারুক হোসেন, মশিয়ার রহমান, লাভলু মোল্যা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, সাবেক কৃতি ফুটবলার রেজোয়ান ফারাজী।

আলোচনা সভা শেষে ১১জন সাবেক কৃতি ফুটবলারকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়া সোনালী অতীত ক্লাব পরিচালনার জন্য উপদেষ্টা হিসেবে আলহাজ্ব রবিউল হোসেন রবি, আলহাজ্ব নাজমুল হক খোকন, ফশিয়ার রহমান গাজী ও সাইফুল হক মিন্টুর নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটির আহবায়ক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, যুগ্ম আহবায়ক রেজোয়ান ফারাজী, সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, সুজিত কুমার কুন্ডু, মনিরুল ইসলাম লাভলু, মশিয়ার রহমান, আনিসুর রহমান, ফারুক হোসেন, শফিকুজ্জামান সবুর, মনিরুল ইসলাম মনি ও আলী আকবরের নাম ঘোষণা করা হয়।

সভায় সকলের সম্মতিতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বর্তমান সময়ের ৪০ জন ফুটবল খেলোয়াড় বাছাইয়ের পর ঢাকা (বাফুফে) থেকে প্রথম শ্রেণির ক্রীড়াবিদের তত্ত্বাবধানে একটি ফুটবল ক্যাম্প আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক মাস প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় খেলোয়াড় বাছাইপূর্বক একটি আদর্শ, সুদক্ষ, চৌকশ ফুটবল টিম গঠনের মাধ্যমে অভয়নগরের হারানো ফুটবলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়। আর এর সার্বিক পরিচালনায় ‘সোনালী অতীত ক্লাব নওয়াপাড়া’ থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category